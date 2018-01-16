Президент Украины Петр Порошенко призывает оппозицию балансировать градус внутриполитической борьбы с учетом ситуации на востоке Украины, чтобы российская диктатура снова не воспользовалась украинской демократией в своих целях.

"Не устану призывать своих соотечественников, сторонников оппозиции: нужно балансировать градус внутриполитической борьбы с учетом ситуации на нашей восточной границе", - сказал президент в ходе встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций в Украине в Киеве во вторник.

Вместе с тем он отметил, что "далеко не все его слышат".

"Есть политики, которые утратили этот баланс. Вы также видите, что украинцы являются мудрыми людьми, они не позволять российскому диктатору применят украинскую демократию для удовлетворения своих имперских целей", - сказал П.Порошенко.