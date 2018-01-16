Политика

16:30 16.01.2018

Новый американский законопроект предполагает санкции в отношении всех, кто будет вмешиваться в выборы в США

Новый американский законопроект предполагает санкции в отношении всех, кто будет вмешиваться в выборы в США

Американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении России, а также санкций в отношении других стран в случаях попыток вмешательства в выборы в США, сообщил во вторник телеканал Си-Эн-Эн.

Авторами законопроекта, получившего название "DETER" (Защита выборов от угроз через проведение красных линий - ИФ), выступили сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис ван Холлен и сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио.

"Этот законопроект поможет обеспечить целостность нашего избирательного процесса, используя ключевые инструменты нацбезопасности для удержания иностранных держав от вмешательства в наши выборы", - привел телеканал слова М.Рубио.

"Мы не можем быть страной, которая позволяет иностранным спецслужбам пытаться влиять на наши политические процессы без каких-либо последствий", - добавил сенатор.

В свою очередь К.ван Холлен заявил, что этот законопроект "даст понять России и другим иностранным игрокам, которые могут последовать ее примеру: если вы атакуете нас, последствия будут серьезными".

По данным телеканала, оба автора законопроекта отметили, что Россия - не единственная страна, которая, по их мнению, представляет угрозу выборам в США. Представители американской разведки также обозначили Китай, Иран и Северную Корею как страны, которые "могут попытаться использовать слабые места следующего избирательного цикла в США", отметил Си-Эн-Эн.

В настоящее время ряд комитетов конгресса США ведет расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Аналогичную работу ведет команда под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Бывший главный советник Трампа даст показания по делу о вмешательстве РФ

Эрдоган пообещал "пресечь на корню" планы США по созданию "пограничных сил безопасности" в Сирии

США играют с огнем, создавая "пограничные силы безопасности" - вице-премьер Турции

Трамп заверил, что не является расистом

Трамп обвинил WSJ в искажении его слов о лидере КНДР, издание отвергло это и опубликовало аудиозапись

Действующий президент Чехии Земан одержал верх в первом туре президентских выборов, но не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства

Чехию ждет второй тур президентских выборов

В "Украинском выборе" заявляют, что санкции США Медведчука не беспокоят

Иран готов ко всем возможным вариантам развития событий вокруг "ядерной сделки"

Трамп об условиях диалога с лидером КНДР: Ким Чен Ын "знает, что я не шучу ни на один процент, и это понимает"

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко назвал "судилищем" приговор крымского суда Балуху и пообещал бороться за освобождение Крыма

Украина официально обратится к координаторам от ОБСЕ в минских группах, СММ и т.д. из-за препятствования работе Vodafone в зоне АТО – Фриз

Парубий: Рада рассмотрит все правки к законопроекту по Донбассу и в четверг будет голосовать

Россия использует непризнанное Приднестровье для обхода европейских санкций – Фриз

В Раде создали внефракционное объединение в поддержку "Плана Маршалла для Украины"

Рада продолжит рассмотрение законопроекта по Донбассу на вечернем заседании

Глава Минобороны Румынии Михай Фифор назначен исполняющим обязанности премьера страны

Криминализация диффамации неприемлема, для борьбы с фейками есть судебные процедуры - Сюмар

В Раде есть голоса для принятия законопроекта по Донбассу, уверены в БПП

Туск напомнил Лондону о возможности отменить Brexit и остаться в ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА