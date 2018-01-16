Новый американский законопроект предполагает санкции в отношении всех, кто будет вмешиваться в выборы в США

Американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении России, а также санкций в отношении других стран в случаях попыток вмешательства в выборы в США, сообщил во вторник телеканал Си-Эн-Эн.

Авторами законопроекта, получившего название "DETER" (Защита выборов от угроз через проведение красных линий - ИФ), выступили сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис ван Холлен и сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио.

"Этот законопроект поможет обеспечить целостность нашего избирательного процесса, используя ключевые инструменты нацбезопасности для удержания иностранных держав от вмешательства в наши выборы", - привел телеканал слова М.Рубио.

"Мы не можем быть страной, которая позволяет иностранным спецслужбам пытаться влиять на наши политические процессы без каких-либо последствий", - добавил сенатор.

В свою очередь К.ван Холлен заявил, что этот законопроект "даст понять России и другим иностранным игрокам, которые могут последовать ее примеру: если вы атакуете нас, последствия будут серьезными".

По данным телеканала, оба автора законопроекта отметили, что Россия - не единственная страна, которая, по их мнению, представляет угрозу выборам в США. Представители американской разведки также обозначили Китай, Иран и Северную Корею как страны, которые "могут попытаться использовать слабые места следующего избирательного цикла в США", отметил Си-Эн-Эн.

В настоящее время ряд комитетов конгресса США ведет расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Аналогичную работу ведет команда под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера.