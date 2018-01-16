Политика

14:56 16.01.2018

В Раде создали внефракционное объединение в поддержку "Плана Маршалла для Украины"

В Раде создали внефракционное объединение в поддержку "Плана Маршалла для Украины"

 В Верховной Раде создано внефракционное депутатское объединение "Коалиция в поддержку Плана экономического развития и инвестиций - Плана Маршалла для Украины", заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, зарывая утреннее пленарное заседание во вторник.

А.Парубий проинформировал, что руководителем этого объединения избрана внефракционный народный депутат Анна Гопко.

Спикер также сообщил, что в Верховной Раде созданы межфракционные депутатские объединения "Правозащитная коалиция" (сопредседатели Елена Сотник от фракции "Самопомич" и Игорь Луценко от фракции "Батькивщина") и межфракционное объединение "Питьевая вода", которое возглавляет Андрей Река от фракции "Народный фронт".

Как сообщалось, 6 ноября в Вильнюсе послам стран ЕС, США, Канады и Японии был представлен проект "Новый Европейский план для Украины на 2017-2020 гг." (т.н. "План Маршалла для Украины"). Он рассчитан на 10 лет и в среднесрочной перспективе (2018-2020 гг.) предусматривает выделение по $5 млрд в год.

Ранее, 30 марта Европейская народная партия приняла резолюцию, в которой призвала европейские государства разработать долгосрочный план поддержки Украины, который бы включал разные программы помощи в военной, гуманитарной и экономической сферах, продвижение демократических реформ и поддержку европейской и евроатлантической интеграции.

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