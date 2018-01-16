Рада продолжит рассмотрение законопроекта по Донбассу на вечернем заседании

Верховная Рада на вечернем пленарном заседании продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на утреннем пленарном заседании во вторник депутаты рассмотрели 343 поправки к законопроекту из 673.

Как сообщалось, авторы закона предлагают назвать Российской Федерации государством-агрессором, которая осуществляет оккупацию территорий Украины.

В преамбуле законопроекта отмечается, что дата начала оккупации Российской Федерацией части территорий Украины, в том числе Автономной Республики Крым и Севастополя, определяется законом об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины (20 февраля 2014 года – ИФ).

Согласно закону, временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий эффективный контроль: сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренние морские воды, прилегающие к этой территории, недра под территориями и воздушное пространство над этими территориями.

Закон определяет, что временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.