Политика

14:43 16.01.2018

Рада продолжит рассмотрение законопроекта по Донбассу на вечернем заседании

Рада продолжит рассмотрение законопроекта по Донбассу на вечернем заседании

Верховная Рада на вечернем пленарном заседании продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на утреннем пленарном заседании во вторник депутаты рассмотрели 343 поправки к законопроекту из 673.

Как сообщалось, авторы закона предлагают назвать Российской Федерации государством-агрессором, которая осуществляет оккупацию территорий Украины.

В преамбуле законопроекта отмечается, что дата начала оккупации Российской Федерацией части территорий Украины, в том числе Автономной Республики Крым и Севастополя, определяется законом об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины (20 февраля 2014 года – ИФ).

Согласно закону, временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий эффективный контроль: сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренние морские воды, прилегающие к этой территории, недра под территориями и воздушное пространство над этими территориями.

Закон определяет, что временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

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