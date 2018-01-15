Яценюк рассчитывает на принятие законопроекта по Донбассу

Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк призывает народных депутатов Украины проголосовать во вторник в поддержку законопроекта №7163 об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории Донбасса.

"Завтра народным депутатам надлежит принять законопроект №7163 о реинтеграции оккупированных территорий… Такой закон нужен для обороны страны, расширения международных санкций против Кремля, для мирного процесса и возмещения убытков за вооруженную агрессию и оккупацию", - написал А.Яценюк на своей странице в соцсети Facebook в понедельник вечером.

Он подчеркнул, что голосование за этот законопроект является "принципиальным тестом на преданность национальным интересам". "Ожидаю, что завтра все украинские политики поставят правду и Украину выше, чем собственные амбиции, пустяковые недоразумения или интересы спонсоров", - добавил политик.

По его словам, принятием этого законопроекта парламент "закрепит правовые оценки": "Россия - агрессор. Боевые действия на Донбассе - не внутренний конфликт, а оборонная война с Россией. Крым и Донбасс - оккупированы россиянами". "Законодательное признание этих фактов распространит на Кремль международно-правовые обязанности оккупанта", - отметил А.Яценюк.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко настаивает на как можно скорейшем принятии Верховной Радой законопроекта №7163. Фракции Радикальной партии и "Народный фронт" в парламента намерены его поддержать во втором чтении и в целом, фракция "Оппозиционный блок" выступает против его принятия.