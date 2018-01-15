Луценко в среду отчитается о ходе спецконфискации средств Януковича в комитете Рады

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду, 17 января, в ходе заседания парламентского комитета нацбезопасности и обороне предоставит отчет о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

"Генпрокурор Ю.Луценко 17.01.18 примет участие в заседании комитета ВР по нацбезопасности и обороне, где отчитается о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения", - написала в своем аккаунте в соцсети Твиттер пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в понедельник.