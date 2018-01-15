Эрдоган пообещал "пресечь на корню" планы США по созданию "пограничных сил безопасности" в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник пообещал "пресечь на корню" план международной коалиции под руководством США по созданию так называемых "пограничных сил безопасности" в Сирии.

"США признали, что создают террористическую армию вдоль наших границ", - приводятся слова Р.Эрдогана на официальной странице турецкого президента в "Твиттере".

"Наш долг - в ответ пресечь на корню эту террористическую армию", - добавил он.

Ранее официальный представитель международной коалиции под руководством США по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) заявил, что коалиция планирует создать в Сирии так называемые силы безопасности границы (СБГ).

С этой целью коалиция сотрудничает с Сирийскими демократическими силами (СДС). Значительную часть вооруженных сил СДС представляют курдские отряды народной самообороны PYD/YPG, которых в Турции считают террористической структурой.

Планируется, что порядка 30 тыс. военных из СБГ будут находиться вдоль турецкой и иракской границ, а также вдоль долины реки Ефрат.

Ранее МИД Турции заявил, что Анкара осуждает планы коалиции по созданию в Сирии "пограничных сил безопасности" на территориях, контролируемых оппозицией, отметив, что формирование не согласовывалось с Турцией.