Политика

19:29 13.01.2018

Действующий президент Чехии Земан одержал верх в первом туре президентских выборов, но не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства

Действующий президент Чехии Земан одержал верх в первом туре президентских выборов, но не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства

        Победу в первом туре президентских выборов в Чехии одержал нынешний глава государства Милош Земан, за него отдали голоса 38,59% избирателей, приводит в субботу чешское радио данные Статистического управления Чехии на основании подсчета 99,9% голосов избирателей.

      На втором месте - его основной конкурент, бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош с 26,6%.

      Явка избирателей составила 61,91%.

      Поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов, 26 и 27 января состоится второй тур выборов.

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