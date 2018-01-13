Действующий президент Чехии Земан одержал верх в первом туре президентских выборов, но не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства

Победу в первом туре президентских выборов в Чехии одержал нынешний глава государства Милош Земан, за него отдали голоса 38,59% избирателей, приводит в субботу чешское радио данные Статистического управления Чехии на основании подсчета 99,9% голосов избирателей.

На втором месте - его основной конкурент, бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош с 26,6%.

Явка избирателей составила 61,91%.

Поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов, 26 и 27 января состоится второй тур выборов.