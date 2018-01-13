Бывшие соратники Саакашвили намерены создать в Грузии собственную партийную криптовалюту

Оппозиционная в Грузии партия "Гирчи" ("Шишка"), известная неординарными инициативами, на этот раз заявила о намерении создать свою криптовалюту и начать в стране приватизацию госимущества на базе технологии "блокчейн", сообщают грузинские СМИ в субботу.

В партии заявляют, что созданную виртуальную валюту они поровну раздадут всем гражданам Грузии, а те, в свою очередь, смогут приобрести на нее имущество, находящееся в собственности государства.

"Для "Гирчи" это самый важный проект за историю своего существования, поскольку таким образом мы одновременно решаем несколько задач: возвращаем присвоенные государством активы населению и обезвреживаем существующие в руках государства рычаги монетарной политики", - рассказали журналистам представители партии.

В "Гирчи" полагают, что с помощью созданных партией виртуальных денег, граждане Грузии "смогут оживить замороженные активы на десятки, а возможно, и на сотни миллионов долларов, снова вернуть собственность и включиться в экономическую деятельность".

Таким образом, в Грузии "появится большая группа новых собственников, все граждане быстро разбогатеют, имущественные права будут расширены, а стоимость активов постоянно будет расти", заявляют в оппозиционной партии, подчеркивая, что виртуальная валюта будет гораздо более стабильна, чем лари или доллар.

Приватизация госимущества посредством "блокчейна" предполагает создание платформы, альтернативной Публичному реестру Грузии. "После прихода "Гирчи" к власти, новый реестр станет неотъемлемой частью уже существующего реестра, то есть, то узаконенное имущество граждан, которое будет зарегистрировано в реестре к этому моменту, будет отражено в регистрационной системе "Гирчи"", - поясняют в партии.

Между тем, в Грузии криптовалюта не является законным способом оплаты. Ее деятельность не регулируется грузинским законодательством, и соответственно, виртуальная валюта не регулируется Национальным банком страны.

Партия "Гирчи" была образована в ноябре 2015 году группой политиков, покинувших ряды бывшей правящей партии "Единое национальное движение", созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Партия собиралась участвовать в октябрьских парламентских выборах, но затем снялась с них. Ряд лидеров "Гирчи" пытались баллотироваться в парламент в составе блока, созданного вокруг партии "Паата Бурчуладзе - движение государство для народа", провалившегося на выборах.

После этого партия "Гирчи" активизировала свою деятельность по разным направлениям. В частности, одной из целей организации была названа легализация употребления марихуаны. В новогоднюю ночь, 31 декабря 2016 года, активисты партии демонстративно посадили коноплю в своем офисе. Спустя 11 дней полиция изъяла горшки с ростками, но длительное расследование показало, что выращенного "Гирчи" количества конопли оказалось недостаточно для уголовного дела и ареста. А 30 ноября 2017 года Конституционный суд Грузии удовлетворил иск одного из представителей партии "Гирчи", признав неконституционным уголовное наказание за употребление марихуаны.

Параллельно с этим партия разворачивала компании за легализацию проституции в Грузии, а также за освобождение молодежи от военного призыва, зарегистрировав организацию "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии - Библейская свобода".