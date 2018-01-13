Политика

11:24 13.01.2018

Тегеран не согласится на какие-либо изменения СВПД - МИД Ирана

Тегеран не согласится на какие-либо изменения СВПД - МИД Ирана

Тегеран не пойдет на какое-либо изменение положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного между Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов ООН и Германия), заявил в субботу МИД Исламской республики.

"Иран не примет никаких поправок к этому соглашению, ни сейчас, ни в будущем. Он также не позволит, чтобы какие-либо другие проблемы увязывались с СВПД", - отмечается в заявлении.

МИД определил позицию по соглашению в связи с прозвучавшими заявлениями президента США Дональда Трампа, который накануне предупредил, что его страна выйдет из соглашения по иранскому атому, если европейские партнеры Вашингтона не помогут в ликвидации существенных недочетов этого документа.

"Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с атомной программой. Но я это делаю исключительно для того, чтобы наши европейские союзники согласились работать над ужасными недочетами сделки по иранскому атому", - отметил он в заявлении.

"Это - последний шанс. В случае если достигнуть соглашения будет невозможно, США больше не будут продлевать приостановку санкций", - добавил Д.Трамп.

"Если в какой бы то ни было момент я решу, что достижение соглашения невозможно, я немедленно выйду из этой сделки", - отметил он.

На это заявление Д.Трампа незамедлительно отреагировал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Политика Трампа и сегодняшнее заявление равносильны отчаянным попыткам подорвать прочное многостороннее соглашение, злонамеренно нарушая его пункты 26, 28 и 29. СВПД не подлежит пересмотру: вместо того, чтобы повторять устаревшую риторику, США должны прийти к полному соблюдению, так же, как Иран", - написал глава МИД Ирана в "Твиттере".

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