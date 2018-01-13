Порошенко подписал указ о защите прав детей-сирот и лишенных родительской опеки

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа" с целью усиления защиты их личных и имущественных прав.

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, П.Порошенко определил необходимость введения денежной компенсации детям-сиротам и лишенным родительской опеки за предусмотренное им для получения жилье и соответствующей субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату такой компенсации.

Кроме того, с целью обеспечения жильем этой категории детей, Кабинету министров поручено предусматривать ежегодно в государственном бюджете Украины расходы для строительства малых групповых домов, домов поддержанного проживания, жилья для детских домов семейного типа, социального жилья.

Кабмин также должен проработать вопрос о разработке типовых проектов и требований для строительства таких домов, в том числе с учетом потребностей лиц с инвалидностью.

"Правительству также поручено решить в установленном порядке вопрос о повышении размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях граждан", - сообщает пресс-служба президента.

Областным государственным администрациям и Киевской городской государственной администрации поручено принимать меры по своевременному выявлению детей-сирот и лишенных родительской опеки, предоставлению им соответствующего статуса, устройству в семейные формы воспитания, создание с этой целью патронатных семей и распространение практики наставничества.

Также с целью повышения профессионального уровня работников служб по делам детей, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи президент Украины определил необходимость внедрения программ их подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации деятельности, а также указал на необходимость соблюдения требований законодательства по штатной численности и недопущения ликвидации таких служб и центров.