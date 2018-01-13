Политика

10:24 13.01.2018

Порошенко приветствовал старт коалиционных переговоров между ХДС/ХСС и социал-демократами Германии

Порошенко приветствовал старт коалиционных переговоров между ХДС/ХСС и социал-демократами Германии

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал старт коалиционных переговоров между возглавляемым канцлером Германии Ангелой Меркель альянсом Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

"Искренне приветствую достигнутую лидерами ХДС/ХСС и социал-демократов договоренность о старте коалиционных переговоров. Надеюсь, что они увенчаются успехом", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Глава Украинского государства также выразил надежду, что "поддержка Украины, ее территориальной целостности и курса реформ и в дальнейшем будет оставаться приоритетом внешней политики Германии".

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