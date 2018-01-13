Политика

00:47 13.01.2018

Спецпрокурор Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу Манафорта – СМИ

  Спецпрокурор по расследованию "российского дела" Роберт Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу экс-главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, обвиняемого в отмывании денег, сообщают американские СМИ.

      П.Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его Партией регионов.

      Они стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Р.Мюллера по поводу вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили вновь перенесли

Саакашвили на родине приговорили заочно к трем годам тюрьмы

Украине нужен Антикоррупционный суд и реформирование НАПК – посол США

Саакашвили считает ключевым для него сейчас суд с ГМС Украины

Порошенко намерен инициировать законодательные изменения, обеспечивающие непрерывность судебного разбирательства

Порошенко подписал указы о создании окружных судов в рамках второго этапа судебной реформы

Реструктуризация судов будет проходить в 2018 г

Реформа адвокатуры и системы юридического образования может начаться в 2018г – Филатов

Обнародован текст президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде

Судебная реформа в Украине важна и для иностранных инвесторов - Букиккио

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: Иран является главным в мире государством-спонсором терроризма

США выйдут из сделки по иранскому атому, если Европа не поможет в ее модификации - Трамп

Порошенко считает приоритетными в 2018 законопроекты о приватизации госимущества и о Нацбюро финбезопасности

МИД Украины требует освободить крымскотатарского активиста, который в критическом состоянии в РФ

В Чехии проходит первый тур президентских выборов

Руководство СДПГ одобрило заключение коалиционного соглашения с альянсом Меркель

Гройсман предлагает Путину вместе с флотом вернуть Украине Крым

Transparency International требует реакции Луценко и Парубия на публикацию приговора о конфискации активов Януковича

В "Украинском выборе" заявляют, что санкции США Медведчука не беспокоят

Предложение забрать захваченные корабли из Крыма для Украины унизительно, – Винник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА