Спецпрокурор Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу Манафорта – СМИ

Спецпрокурор по расследованию "российского дела" Роберт Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу экс-главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, обвиняемого в отмывании денег, сообщают американские СМИ.

П.Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его Партией регионов.

Они стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Р.Мюллера по поводу вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.