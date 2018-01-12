США выйдут из сделки по иранскому атому, если Европа не поможет в ее модификации - Трамп

Президент США Дональд Трамп предупредил в пятницу, что его страна выйдет из соглашения по иранскому атому, если европейские партнеры Вашингтона не помогут в ликвидации существенных недочетов этого документа.

"Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с атомной программой. Но я это делаю исключительно для того, чтобы наши европейские союзники согласились работать над ужасными недочетами сделки по иранскому атому", - отметил он в заявлении.

"Это - последний шанс. В случае, если достигнуть соглашения будет невозможно, США больше не будут продлевать приостановку санкций", - добавил Д.Трамп.

Он предупредил, что "если в какой бы то ни было момент я решу, что достижение соглашения невозможно, я немедленно выйду из этой сделки".

"Я призываю ключевые европейские страны присоединиться к усилиям США, нацеленным на устранение существенных недочетов соглашения. Также нам следует дать ответ на иранские агрессивные действия и поддерживать иранский народ", - добавил президент США.