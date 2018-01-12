Политика

19:43 12.01.2018

Порошенко считает приоритетными в 2018 законопроекты о приватизации госимущества и о Нацбюро финбезопасности

Порошенко считает приоритетными в 2018 законопроекты о приватизации госимущества и о Нацбюро финбезопасности

Президент Украины Петр Порошенко назвал приоритетные законопроекты, которые должна принять Верховная Рада в 2018 году.

"В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли. Не потерять темпы фундаментальных изменений - задача номер один для страны", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В видеоролике, который президент Украины обнародован на своей странице, указано, что в этом году в Украине должны быть приняты ряд важных для реформирования страны законов, а именно: о приватизации государственного имущества; о Национальном бюро финансовой безопасности; о налоге на выведенный капитал; о валюте; об улучшении инвестиционной привлекательности Украины.

Также в видеоролике указано, что в 2018 году продолжиться судебная реформа.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко принял верительные грамоты у послов Нидерландов, Ливана и Судана

Порошенко назвал главными ориентирами в 2018 году "мир и развитие"

Порошенко: Членство Украины в ЕС и вступление в НАТО – перспектива не 2018 года, но это реалистично

Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов

Порошенко анонсировал получение Украиной в 2018 оборонительного вооружения из США

Порошенко поздравил Болгарию с началом председательствования в Совете ЕС

Порошенко намерен инициировать законодательные изменения, обеспечивающие непрерывность судебного разбирательства

Порошенко подписал указы о создании окружных судов в рамках второго этапа судебной реформы

Порошенко: Будем с тройной энергией работать над освобождением оставшихся в плену украинцев

Порошенко по телефону приветствовал первых освобожденных из плена украинцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: Иран является главным в мире государством-спонсором терроризма

Спецпрокурор Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу Манафорта – СМИ

США выйдут из сделки по иранскому атому, если Европа не поможет в ее модификации - Трамп

МИД Украины требует освободить крымскотатарского активиста, который в критическом состоянии в РФ

В Чехии проходит первый тур президентских выборов

Руководство СДПГ одобрило заключение коалиционного соглашения с альянсом Меркель

Гройсман предлагает Путину вместе с флотом вернуть Украине Крым

Transparency International требует реакции Луценко и Парубия на публикацию приговора о конфискации активов Януковича

В "Украинском выборе" заявляют, что санкции США Медведчука не беспокоят

Предложение забрать захваченные корабли из Крыма для Украины унизительно, – Винник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА