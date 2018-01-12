Порошенко считает приоритетными в 2018 законопроекты о приватизации госимущества и о Нацбюро финбезопасности

Президент Украины Петр Порошенко назвал приоритетные законопроекты, которые должна принять Верховная Рада в 2018 году.

"В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли. Не потерять темпы фундаментальных изменений - задача номер один для страны", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В видеоролике, который президент Украины обнародован на своей странице, указано, что в этом году в Украине должны быть приняты ряд важных для реформирования страны законов, а именно: о приватизации государственного имущества; о Национальном бюро финансовой безопасности; о налоге на выведенный капитал; о валюте; об улучшении инвестиционной привлекательности Украины.

Также в видеоролике указано, что в 2018 году продолжиться судебная реформа.