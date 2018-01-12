Политика

19:39 12.01.2018

МИД Украины требует освободить крымскотатарского активиста, который в критическом состоянии в РФ

МИД Украины требует освободить крымскотатарского активиста, который в критическом состоянии в РФ

Арестованный в Крыму крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи в критическом состоянии, Министерство иностранных дел требует его освободить

"Состояние Дегерменджи критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ, требуем освобождения", - написала спикер МИД Марьяна Беца в Твиттер в пятницу.

Как сообщалось, 23 ноября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар – Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи по обвинению в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.

В ночь на 14 декабря Б.Дегерменджи попал в реанимацию, после чего его содержали в коридоре пульмонологического отделения.

2 января 2018 года его вновь отправили в СИЗО.

12 января суд оккупированного Симферополя продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка" на два месяца.

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