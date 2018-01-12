Политика

12:10 12.01.2018

Песков подтвердил, что Путин встречался с Медведчуком

Песков подтвердил, что Путин встречался с Медведчуком

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидером украинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктором Медведчуком.

"Я могу подтвердить, что такая встреча была", - сказал Д.Песков журналистам в пятницу.

Он напомнил, что В.Медведчук занимается гуманитарными вопросами, в том числе является одним из инициаторов и активных исполнителей обмена удерживаемыми лицами, и что он "неоднократно обсуждал эти темы напрямую с президентом".

При этом пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос о сроках встречи, а также о том, соответствует ли действительности информация об обсуждении в ходе этой встречи тематики формата миротворческой миссии на Донбассе.

"Я могу только подтвердить, что эта встреча недавно действительно имела место", - сказал еще раз Д.Песков.

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Интерфакс-Украина
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