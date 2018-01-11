Политика

11:32 11.01.2018

Саакашвили хочет перед проведением новых акций договориться с другими оппозиционерами о координации действий

Саакашвили хочет перед проведением новых акций договориться с другими оппозиционерами о координации действий

Лидер "Руха новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что для проведения дальнейший акций с требованиями изменений в Украине необходимо провести консультации с другими оппозиционными силами, которые также должны, по его мнению, взять на себя ответственность за этот процесс.

"Сейчас люди спрашивают, когда следующие акции? Я думаю, что пока перед планированием акций нужно проконсультироваться с другими оппозиционерами, чтобы не говорили, что это "МихоМайдан", "сторонники Саакашвили". Как минимум. Мы должны дать шанс другим оппозиционным группам взять на себя ответственность", - сказал он в эфире телеканала "News One" в среду вечером.

М.Саакашвили подчеркнул, что нужно продолжать искать новых людей, которые готовы идти против системы. Для этого он намерен возобновить поездки по регионам Украины.

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