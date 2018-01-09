Украина будет выносить на Генассамблею ООН новые резолюции по правам человека в Крыму

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко анонсировал вынесение на рассмотрение Генеральной ассамблеи новых резолюций о состоянии с правами человека в оккупированном Крыму.

"Будет и третья, и четвертая, и пятая. Хотелось бы, чтобы их было 50 или 100 - надеюсь, вопрос о возвращении Крыма будет решен раньше… Резолюции такого рода имеют свою своеобразную эволюцию: проходит год, меняются обстоятельства, принимается новая редакция. Но мы все-таки надеемся, что к следующему году будет хоть какой-то маленький прогресс в вопросе допуска мониторинговой миссии ООН в Крым", - сказал В.Ельченко в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном во вторник.

Также комментируя заявления оккупационных властей о якобы приглашении наблюдателей ООН в оккупированный Крым для осуществления мониторинга ситуации с правами человека на полуострове, он отметил, что будет только рад, если самопровозглашенная власть Крыма пригласит наблюдателей ООН, и это никоим образом не означает признания российской юрисдикции.

"Вопрос не в приглашении, оно может быть от кого угодно. ООНовская миссия не поедет в Крым, не имея разрешения Украины. Мы это разрешение априори дадим, вопрос только в том, какие будут условия отправки такой миссии. До сих пор Россия выставляла абсолютно неприемлемые условия. Например, чтобы в миссию не входили специалисты, работающие в составе мониторинговой миссии ООН в Украине, то есть чтобы не было никакого упоминания слова "Украина". Но это уже принципиальный вопрос для ООН, ведь организация направляет тех людей, которых считает нужным и не Россия их выбирает", - пояснил дипломат.

В.Ельченко подчеркнул, что, несмотря на заявления оккупационных властей, Россия никогда не пригласит наблюдателей в Крым.

"В России понимают: то, что напишет миссия, посетив Крым, будет для них иметь еще более страшные последствия, чем если не пускать туда эту миссию", - добавил постпред.