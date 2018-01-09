Сеул и Пхеньян договорились о возобновлении работы экстренной военной связи

Южная Корея и КНДР договорились восстановить военную линию экстренной связи, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

О достижении соглашения объявлено во вторник, когда в населенном пункте Пханмунчжом, расположенном на демилитаризованной линии между двумя корейскими государствами состоялись переговоры высокопоставленных делегаций Юга и Севера.

По словам заместителя главы южнокорейского министерства по делам объединения Чун Хэ Суна, ожидается, что официально линия заработает со среды - северокорейская сторона уже завершила все работы по технической поддержке, необходимые для восстановления линии связи.