Политика

11:41 09.01.2018

Сеул и Пхеньян договорились о возобновлении работы экстренной военной связи

Сеул и Пхеньян договорились о возобновлении работы экстренной военной связи

Южная Корея и КНДР договорились восстановить военную линию экстренной связи, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

О достижении соглашения объявлено во вторник, когда в населенном пункте Пханмунчжом, расположенном на демилитаризованной линии между двумя корейскими государствами состоялись переговоры высокопоставленных делегаций Юга и Севера.

По словам заместителя главы южнокорейского министерства по делам объединения Чун Хэ Суна, ожидается, что официально линия заработает со среды - северокорейская сторона уже завершила все работы по технической поддержке, необходимые для восстановления линии связи.

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