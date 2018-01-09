Политика

11:21 09.01.2018

Ельченко не считает целесообразным выносить сейчас на Генассамблею ООН вопрос ввода миротворцев на Донбасс

Ельченко не считает целесообразным выносить сейчас на Генассамблею ООН вопрос ввода миротворцев на Донбасс

Постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Владимир Ельченко считает, что вынесение вопроса введения миротворческой миссии ООН на Донбасс на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН пока нецелесообразно.

"Я не считаю, что это целесообразно на нынешнем этапе. Мы еще не исчерпали все возможности в Совете безопасности… Теоретически эта возможность существует. Мы серьезно над этим еще не работали, но есть пути, которые нам позволят это сделать в случае необходимости", - сказал В.Ельченко в опубликованном во вторник интервью интернет-изданию "Европейская правда", отвечая на соответствующий вопрос.

Украинский дипломат напомнил, что решение Генассамблеи не будет обязательным к выполнению. "Я не представляю, как оно может потом быть реализовано", - добавил он.

В.Ельченко также напомнил, что развертывание миссии ООН на украинской территории невозможно без согласия Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина будет выносить на Генассамблею ООН новые резолюции по правам человека в Крыму

Подвижек в вопросе введения миротворцев ООН на Донбасс в ближайшее время не будет

Миротворческая миссия ООН должна быть вооружена и пребывать на всей оккупированной территории Донбасса

ОБСЕ не контролирует ситуацию в ОРДЛО

Климкин: ситуация на Донбассе напряженная, реального прекращения огня нет, трое бойцов погибли

Главы МИД Украины и Германии проведут переговоры в Киеве и посетят Донбасс

США ожидают освобождения всех заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году

Горбулин: Киеву нужно добиваться отстаивания национальных интересов Украины в переговорах РФ и США по Донбассу

Если единственным вариантом ввода миротворцев на Донбасс будет участие РФ, то лучше такие миротворцы, чем никаких - Тарута

Порошенко и Тиллерсон скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Сеул и Пхеньян договорились о возобновлении работы экстренной военной связи

Иран готов ко всем возможным вариантам развития событий вокруг "ядерной сделки"

В НАТО считают, что возобновление переговоров с военным руководством РФ не противоречит политике Альянса

Макрон начал визит в Китай

Меркель оптимистично оценивает перспективы переговоров по формированию правительства

Британский премьер проведет перестановки в кабинете министров

Трамп об условиях диалога с лидером КНДР: Ким Чен Ын "знает, что я не шучу ни на один процент, и это понимает"

Великобритания пока не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной

В БПП назвали "манипулятивными" заявления в Польше об "украинских беженцах"

Порошенко назвал главными ориентирами в 2018 году "мир и развитие"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА