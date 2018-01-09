Ельченко не считает целесообразным выносить сейчас на Генассамблею ООН вопрос ввода миротворцев на Донбасс

Постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Владимир Ельченко считает, что вынесение вопроса введения миротворческой миссии ООН на Донбасс на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН пока нецелесообразно.

"Я не считаю, что это целесообразно на нынешнем этапе. Мы еще не исчерпали все возможности в Совете безопасности… Теоретически эта возможность существует. Мы серьезно над этим еще не работали, но есть пути, которые нам позволят это сделать в случае необходимости", - сказал В.Ельченко в опубликованном во вторник интервью интернет-изданию "Европейская правда", отвечая на соответствующий вопрос.

Украинский дипломат напомнил, что решение Генассамблеи не будет обязательным к выполнению. "Я не представляю, как оно может потом быть реализовано", - добавил он.

В.Ельченко также напомнил, что развертывание миссии ООН на украинской территории невозможно без согласия Украины.