Политика

10:54 09.01.2018

Подвижек в вопросе введения миротворцев ООН на Донбасс в ближайшее время не будет

Подвижек в вопросе введения миротворцев ООН на Донбасс в ближайшее время не будет

Россия отвергла все важные положения по мандату миротворческой миссии ООН на Донбассе и в ближайшее время не стоит ожидать подвижек в этом вопросе, считает постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Совбез был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ… Мне кажется, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет", - сказал В.Ельченко в опубликованном во вторник интервью интернет-изданию "Европейская правда".

При этом постпред подчеркнул неизменность украинской позиции в том, что миротворцы должны стоять на государственной границе между Украиной и Россией.

"Россия этот вариант отвергает. И это – та красная линия, которую никто никогда не перейдет", - пояснил позицию Киева В.Ельченко.

По мнению украинского дипломата, Россия изначально не хотела миротворческой операции ООН на территории Донбасса. "Им нужно или сохранение ситуации, которая есть сейчас, или так называемая "миротворческая" операция на российских условиях, которая заморозила бы этот конфликт на десятилетия", - уточнил В.Ельченко.

Вместе с тем, постпред добавил, что прогресс в переговорном процессе по миротворцам ООН намечался.

"Такой прогресс намечался, и был определенный оптимизм еще в начале сентября, после того, как этим вопросом начал заниматься только что назначенный спецпредставитель США Курт Волкер. … После трех-четырех встреч американская сторона убедилась, что Россия отвергает все условия, важные не только для Украины и США, но и для партнеров по Нормандскому формату и членов Совета безопасности ООН", - рассказал посол.

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Интерфакс-Украина
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