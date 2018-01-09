Иран готов ко всем возможным вариантам развития событий вокруг "ядерной сделки"

Тегеран рассмотрит все варианты ответных действий на возможный выход США из "ядерной сделки", сообщило в понедельник вечером иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на пресс-секретаря МИД страны Бахрама Касеми.

"Если администрация США допустит большую ошибку в связи с ядерным соглашением, реакция Ирана приведёт к их сожалению (по поводу этого шага)", - приводит агентство слова официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана.

"13 января президент США Дональд Трамп примет решение по поводу возобновления антииранских санкций, а мы пока не будем высказывать предвзятое мнение об этом - и подождём", - сказал Б.Касеми на брифинге, отвечая на вопрос о статусе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возможности возобновления санкций против Ирана.

Он также заявил, что Тегеран давно готов ко всем возможным сценариям, и все варианты "находятся на столе". "Ответное действие Ирана в соответствии с актом США в тот же день и в тот же час будет быстро реализовано", - добавил он.

"СВПД - это международная сделка; администрация США обязана её выполнить согласно соглашению", - отметил Б.Касеми, заявив, что выход Вашингтона из сделки или "любой другой нелогичный акт по СВПД принесёт им (США) соответствующие последствия".

"Итоги этих решений имеют важное значение как для нас, так и для американцев", - сказал Б.Касеми.