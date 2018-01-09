Политика

09:49 09.01.2018

Иран готов ко всем возможным вариантам развития событий вокруг "ядерной сделки"

Иран готов ко всем возможным вариантам развития событий вокруг "ядерной сделки"

Тегеран рассмотрит все варианты ответных действий на возможный выход США из "ядерной сделки", сообщило в понедельник вечером иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на пресс-секретаря МИД страны Бахрама Касеми.

"Если администрация США допустит большую ошибку в связи с ядерным соглашением, реакция Ирана приведёт к их сожалению (по поводу этого шага)", - приводит агентство слова официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана.

"13 января президент США Дональд Трамп примет решение по поводу возобновления антииранских санкций, а мы пока не будем высказывать предвзятое мнение об этом - и подождём", - сказал Б.Касеми на брифинге, отвечая на вопрос о статусе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возможности возобновления санкций против Ирана.

Он также заявил, что Тегеран давно готов ко всем возможным сценариям, и все варианты "находятся на столе". "Ответное действие Ирана в соответствии с актом США в тот же день и в тот же час будет быстро реализовано", - добавил он.

"СВПД - это международная сделка; администрация США обязана её выполнить согласно соглашению", - отметил Б.Касеми, заявив, что выход Вашингтона из сделки или "любой другой нелогичный акт по СВПД принесёт им (США) соответствующие последствия".

"Итоги этих решений имеют важное значение как для нас, так и для американцев", - сказал Б.Касеми.

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