В НАТО считают, что возобновление переговоров с военным руководством РФ не противоречит политике Альянса

В штаб-квартире НАТО и в командовании Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заявили, что возобновление переговоров с военным руководством России не противоречит политике Альянса по РФ, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на представителей данный структур.

Издание отмечает, что в командовании не опровергли, но и не подтвердили информацию о якобы запланированной на январь встрече между командующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Куртисом Скапарротти и руководителем штаба российской армии Валерием Герасимовым. "В то же время там намекнули, что в целом такая встреча возможна, "о будущем общения (Скапарротти и Герасимова) будет сообщено в нужное время", - сообщает издание.

"НАТО и Россия сохраняют линии коммуникации между военными ведомствами, для большей предсказуемости и прозрачности военных активностей", – пояснили в Объединенном командовании.

Также там напомнили, что К.Скапарротти и В.Герасимов уже общались по телефону 14 сентября 2017 года.

"Это демонстрирует обоюдную заинтересованность поддерживать военные линии связи в соответствии с политикой НАТО прозрачности и сохранения политического диалога с российским руководством", – отметили в альянсе.

В свою очередь в пресс-центре штаб-квартиры НАТО отметили, что Альянс не менял стратегию России. Там сослались на недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о сохранении подхода, согласованного на Варшавском саммите Альянса.

"Мы усилили нашу коллективную безопасность, но остаемся открытыми к диалогу. Мы сохраняем экономические санкции (против РФ). Но мы используем военные линии коммуникации", – говорится в заявлении генсека.

Ранее американское издание BuzzFeed обнародовало информацию о якобы запланированной на январь 2018 года личной встрече К.Скапарротти и В.Герасимова, хотя высокие военные руководители Альянса не общались с представителями РФ с 2014 года.