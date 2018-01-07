Политика

08:33 07.01.2018

Британский премьер проведет перестановки в кабинете министров

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник объявить о перестановках в своем кабинете министров, сообщила газета Sunday Times.

По данным газеты, своих постов лишатся шесть министров, которых назвали "балластом" из-за низкой эффективности деятельности.

Кандидатами на их посты являются молодые женщины и депутаты парламента из числа национальных меньшинств. Таким образом Т.Мэй рассчитывает привлечь голоса избирателей на предстоящих в следующем году выборах, считает газета.

В то же время, отмечает издание, свои посты сохранят министры внутренних дел, иностранных дел, финансов и по вопросам Brexit.

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Интерфакс-Украина
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