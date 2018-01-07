Политика

01:48 07.01.2018

Трамп об условиях диалога с лидером КНДР: Ким Чен Ын "знает, что я не шучу ни на один процент, и это понимает"

Трамп об условиях диалога с лидером КНДР: Ким Чен Ын "знает, что я не шучу ни на один процент, и это понимает"

      Президент США Дональд Трамп заявил, что он открыт к диалогу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако не готов пойти на это без предварительных условий.

      "Конечно, я всегда верю в переговоры. Но у нас очень жесткая позиция (...). Но я бы определенно это сделал, никаких проблем с этим не вижу", - сказал он журналистам.

      На вопрос о том, означает ли это, что Д.Трамп не станет выдвигать какие-либо условия для встречи с главой КНДР, американский лидер ответил: "Это совершенно не то, что я сказал. Он (Ким Чен Ын - ИФ) знает, что я не шучу. Ни на один процент. Он это понимает".

            "Вместе с тем, если мы сможем выработать мирное и очень хорошее решение, мы будет над этим работать (...) с большим числом людей", - добавил Д.Трамп.

      Он также подчеркнул, что "если что-то может произойти и что-то может выйти из этих переговоров, это было бы огромным и очень важным событием для мира".

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