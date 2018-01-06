Политика

13:00 06.01.2018

Порошенко назвал главными ориентирами в 2018 году "мир и развитие"

Порошенко назвал главными ориентирами в 2018 году "мир и развитие"

Президент Украины Петр Порошенко завил, что в нынешнем году главным путеводителем для страны должны стать мир и развитие.

"Уже четыре года мы объединяем наступательные реформы с оборонными усилиями относительно защиты страны от российской агрессии. Другого не дано. Так пусть же слова мир и развитие объединятся в главный путеводитель на 2018 год: Мир и развитие", - написал глава государства в колонке для специального выпуска изданий "Новое время" и "The Economist Мир", опубликованной в субботу.

П.Порошенко отметил, что Украина нуждается не во внутренней борьбе всех против всех, а в консолидации усилий власти, гражданского общества, международных партнеров. "И это – единственно возможный путь для успешной Украины", - убежден он.

Президент подчеркнул, что враг продолжает дестабилизировать ситуацию внутри страны. "Мы даём таким попыткам отпор. Оппоненты власти уже вступили в активную фазу предвыборной кампании, некоторые даже не брезгуют брать деньги у Москвы", - заявил он.

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Интерфакс-Украина
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