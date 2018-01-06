Политика

12:52 06.01.2018

Порошенко заявил о недопустимости какого-либо давления на НАБУ

Порошенко заявил о недопустимости какого-либо давления на НАБУ

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости более активного участия главы государства в защите антикоррупционной инфраструктуры страны и недопустимости какого-либо давления на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"События конца 2017 года показали, что антикоррупционная инфраструктура требует более активной защиты со стороны президента. Особо отмечаю гарантии независимости НАБУ. Считаю неприемлемыми какие-либо формы давления на этот орган. Как со стороны политического истеблишмента, так и со стороны группы поддержки этого органа, которая агрессивно навязывает ему списки "клиентов" с политически окрашенными "приговорами", - написал глава государства в колонке для специального выпуска изданий "Новое время" и "The Economist Мир", опубликованной в субботу.

П.Порошенко также отметил, что на протяжении 2018 года будет дан старт созданию Антикоррупционного суда. "Деньги в бюджет-2018 на эту институцию уже заложили, но должны пройти все этапы принятия закона и формирования состава судей", - подчеркнул он.

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Интерфакс-Украина
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