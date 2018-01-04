Политика

19:43 04.01.2018

Главы МИД Украины и Норвегии договорились о встрече в ближайшее время

Главы МИД Украины и Норвегии договорились о встрече в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин договорился о встрече с новым министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде.

"В телефонном разговоре поздравил новую министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде с избранием на должность. Договорились о встрече в ближайшее время", - написал П.Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.

Он также отметил, что был знаком с И.Э.Серейде еще в ее бытность министром обороны Норвегии.

"Работаем с Норвегией по-прежнему: с драйвом и на результат", - добавил глава МИД Украины.

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Интерфакс-Украина
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