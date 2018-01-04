Политика

18:32 04.01.2018

Геращенко: Польша приняла менее сотни беженцев из Украины и приравнивать к ним работающих на польскую экономику украинцев – нонсенс

Геращенко: Польша приняла менее сотни беженцев из Украины и приравнивать к ним работающих на польскую экономику украинцев – нонсенс

Статус беженца в Польше в последнее время получили 88 граждан Украины, а десятки тысяч работающих в этой стране и усиливающих ее экономику украинцев заслуживают благодарности польских властей, а не приравнивания к беженцам, убеждена первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Относительно заявлений польских должностных лиц о сотнях тысяч украинских беженцев. - Официальные лица должны озвучивать официальные цифры, которые свидетельствуют, что за последнее время статус беженцев в Польше получило лишь 88 украинцев. Именно столько в Польше беженцев", - написала И.Геращенко в своей странице в Фейсбуке в четверг, комментируя недавнее заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, который пояснял отказ Варшавы принимать мигрантов из Африки и Ближнего Востока тем, что страна якобы приняла "как минимум несколько десятков или, может быть, сотен тысяч беженцев из Украины".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, ссылаясь на официальную информацию Управления по вопросам иностранцев Польши, отметил, что за 2 года статус беженца в Польше получили 88 украинцев.

При этом украинский политик подчеркнула, что работающие в Польше трудовые мигранты из Украины – это "другой вопрос".

"Правда в том, что десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работают в соседних странах, в том числе и в Польше, усиливая ее экономику, вкладывая свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и искренность в формирование польского ВВП. Мне кажется, было бы честно со стороны польских властей благодарить за это украинцев - честных и трудолюбивых, желательно во многих сферах, особенно рабочих профессий в Польше. И говорить о них как о беженцах - это нонсенс", - выразила убеждение И.Геращенко.

Вместе с тем, она отметила, что украинские трудовые мигранты, которые вынуждены выехать на заработки за границу - "это наша боль, и власть действительно должна приложить все усилия для развития и восстановления экономики, чтобы люди возвращались и работали на родной земле. Над этим должны работать в 2018".

Как сообщалось, 31 декабря 2017 года посольство Украины в Польше опубликовало официальную информацию Управления по вопросам иностранцев Польши, согласно которой в течение января-октября 2017 года в Управление обратилось 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. В 2016 году таких обращений было 1306, что указывает на уменьшение этой категории лиц почти вдвое.

При этом в течение 10 месяцев 2017 компетентные органы Польши предоставили статус беженца 56 гражданам Украины (в 2016 году – 32) и приняли 175 решений о предоставлении украинцам статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите (в 2016 году было 64 таких решения).

Вместе с тем, по состоянию на 1 июля 2017 подлинные разрешения на жительство в Польше имели более 128 тыс. граждан Украины (из них у 79 человек был статус беженца).

В течение первого полугодия 2017 гражданам Украины выдали более 92 тыс. разрешений на работу различных типов. Для сравнения, в течение 2016 года украинцы получили около 103 тыс. разрешений на работу, а за первое полугодие 2016 – свыше 42 тыс. разрешений, что свидетельствует о росте указанного показателя в текущем году почти вдвое.

В то же время, дипломатическими/консульскими учреждениями Республики Польша за 9 месяцев 2017 оформлено более 988 тыс. виз (национальные и шенгенские). По сравнению с аналогичным периодом 2016 количество выданных виз осталась практически неизменной, однако количество выданных национальных виз типа Д (трудоустройство, обучение, воссоединение с семьей) в 2017 году увеличилась в 1,5 раза.

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