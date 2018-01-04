Политика

18:02 04.01.2018

Германия и Франция стараются не злить Москву предоставлением Киеву оружия, но они ошибаются - Геращенко

Германия и Франция стараются не злить Москву предоставлением Киеву оружия, но они ошибаются - Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко считает ошибочной политику партнеров Украины по "нормандскому формату" – Германии и Франции – по умиротворению России непредоставлением Киеву летального вооружения.

"Мы очень ценим наших партнеров по "нормандскому формату", Германию и Францию, их весомый вклад в вопросы мира на Донбассе и миротворческие усилия. В то же время, по моему глубокому убеждению, если бы в свое время именно Германия и Франция не заблокировали в НАТО ПДЧ (план действий по членству - ИФ) для Украины и Грузии, "нормандский формат" мог бы и не создаться, потому что РФ не решилась бы напасть и оттяпать куски территории от Грузии и Украины", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

И.Геращенко напомнила, что в 2008 году Париж и Берлин, "руководствовались благими намерениями не злить Москву", заблокировали продвижение Украины в НАТО.

"Результат был совершенно противоположный - это не умиротворило Москву, а только развязало ей руки. Сейчас наши искренние партнеры по НАТО искренними намерениями миротворчества стараются не разозлить Москву предоставлением Украине оружия. Но они ошибаются. Единственный гарант безопасности Украины и Европы - это сильная армия", - написала она.

Первый вице-спикер Верховной Рады подчеркнула, что чем сильнее будет украинская армия, тем меньше у РФ будет желания "щелкать зубами и оружием". "В Кремле понимают только язык силы, и откровенно смеются над умиротворением через поддавки", - добавила она.

Как сообщалось, 3 января 2018 года министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, находясь с визитом в Киеве, заявил, то Германия скептически относится к тому, что оружие, предоставленное США Украине, поможет разрешить ситуацию на Донбассе.

"Если чего-то там и много, в том регионе, так это оружия. В Германии довольно скептически относятся к тому, что поставки оружия могут помочь разрешить конфликт. Но мы все же несколько отдалены от этого конфликта и пребываем, как страна, в безопасности, а Украина с точки зрения обороны рассматривает это иначе", - сказал министр.

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Интерфакс-Украина
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