Политика

19:50 03.01.2018

Глава МИД ФРГ заявил о необходимости продолжать выполнение минских договоренностей

Глава МИД ФРГ заявил о необходимости продолжать выполнение минских договоренностей

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявляет о необходимости выполнения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины, несмотря на тяжелую ситуацию в регионе.

"Мы оба убеждены в том, и есть много людей, которые также убеждены в этом, что, каким бы не был тяжелым прогресс, какой бы не была тяжелой борьба, но нужно продолжать выполнение минских договоренностей и содействовать тому, чтобы все-таки было установлено настоящее перемирие, чтобы был установлен продолжительный мир и чтобы были восстановлены границы Украины", - сказал З.Габриэль на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

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