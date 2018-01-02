Политика

19:34 02.01.2018

Япония упростила визовые требования для украинцев

Япония упростила визовые требования для украинцев

Вступило в силу решение властей Японии по упрощению визовых требований для граждан Украины (владельцев обычных загранпаспортов) для краткосрочных визитов в эту страну.

Так, я 1 января 2018 года власти Японии расширили круг заявителей, имеющих право на многоразовые визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями и культурных и научных деятелей, а срок действия виз увеличен с 3 до 5 лет максимум.

В дополнение к существующим одноразовым визам введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе для туризма.

Кроме этого, в случае самостоятельной оплаты поездки заявителю отныне не требуется предоставлять документы от гаранта.

Как сообщалось, о решении японских властей упростить с начала 2018 года сообщил в ходе визита в Украину 9 ноября 2018 года государственный министр иностранных дел Японии Кадзуюки Накане. По его словам, упрощение визовых требований будет способствовать улучшению условий для туристов, предпринимателей, граждан, которые повторно посещают Японию, и обеспечат дальнейшее укрепление контактов между людьми двух стран.

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