Политика

17:56 02.01.2018

Порошенко анонсировал получение Украиной в 2018 оборонительного вооружения из США

Порошенко анонсировал получение Украиной в 2018 оборонительного вооружения из США

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал в 2018 году получение Украиной оборонительного вооружения из США.

"В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", - написал П.Порошенко на совей странице в соцсети "Фейсбук".

Президент Украины отметил, что Вооруженные силы Украины стали одной из самых эффективных армий в Европе.

Как сообщалось, 8 декабря 2017 года приветствуя принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2018 год, П.Порошенко отмечал: "На армию предусмотрено 86 млрд грн, что почти на 25% больше, чем в текущем году. Пятая часть бюджета будет использована на вооружение и военную технику, что на 34% больше, чем в этом году".

23 декабря П.Порошенко заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонной беседе подтвердил намерение США предоставить Украине летальное оборонительное оружие.

"Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", - написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

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