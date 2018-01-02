Политика

16:40 02.01.2018

Исполнять обязанности президента Молдовы будет спикер парламента

Исполнять обязанности президента Молдовы будет спикер парламента

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду подтвердил, что будет исполнять обязанности президента и назначит новых членов правительства.

"Конституционный суд в качестве гаранта Конституции предоставил сегодня решение для институционной блокады, которую устроил президент Игорь Додон своим решением игнорировать положения Основного закона. В качестве временно исполняющего обязанности президента, я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге", - приводит во вторник пресс-служба парламента слова А.Канду.

Пресс-служба не сообщает дату церемонии подписания указов и приведения к присяге новых министров. Об этом будет сообщено дополнительно, так как спикер и многие государственные служащие в настоящее время находятся на каникулах. Как стало известно "Интерфаксу", наиболее вероятно, что церемония состоится в пятницу, 5 января.

Как сообщалось, во вторник Конституционный суд Молдовы (КСМ) временно отстранил президента И.Додона от исполнения обязанностей, чтобы деблокировать процесс обновления состава правительства. КСМ разрешил спикеру парламента или премьер-министру назначить новых членов правительства.

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