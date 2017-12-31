Политика

09:51 31.12.2017

Меркель пообещала объединить ЕС совместно с Макроном

Меркель пообещала объединить ЕС совместно с Макроном

       Германия и Франция будут сотрудничать вместе, чтобы объединить Европейский союз, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель в новогодней речи.

      В обращении к нации Меркель выразила видение своего четвертого срока, который включает в себя союз с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с целью укрепить экономическое влияние Европы и контролировать миграцию, одновременно поддерживая ценности толерантности и плюрализма в ЕС и за его пределами.

      "Двадцать семь стран в Европе должны приложить больше усилий, чем когда-либо, чтобы оставаться сообществом", – говорится в опубликованном спиче А.Меркель накануне ее телевыступления.

      "Это будет решающим вопросом в ближайшие несколько лет. Германия и Франция хотят работать вместе, чтобы добиться успеха", – заявила она.

А.Меркель также заверила, что в наступающем году постарается быстро сформировать стабильное правительство.

      Как сообщалось, лидеры Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) договорились начать переговоры о большой коалиции 7 января.

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