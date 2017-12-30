Политика

17:32 30.12.2017

Нардеп Розенблат заявил, что не собирался праздновать Новый год в Германии

Нардеп Розенблат заявил, что не собирался праздновать Новый год в Германии

Народный депутат Украины (внефракционный) Борислав Розенблат заявил, что не собирался уезжать на Новый год в Германию, а хотел посетить экономический форум, который состоится в начале января, сообщает местное издание "Житомир.info".

Нардеп рассказал изданию, что обращался в САП с просьбой поехать в Германию на экономический форум, но ему отказали. Вместе с тем Б.Розенблат опроверг ранее распространенную в СМИ информацию о том, что он якобы собирался праздновать там Новый год.

"Я и не собирался ехать праздновать Новый год в Германии. Просто с 9 января в Германии будет большой экономический форум и выставка деревообрабатывающей промышленности, куда меня пригласили в качестве одного из соавторов закона о моратории на вывоз леса-кругляка. Пригласили, чтобы пообщаться о перспективах лесной отрасли в Украине и привлечения инвесторов. Я получил официальное приглашение и подал письмо с просьбой поехать туда", - уточнил Б.Розенблат.

Нардеп также сообщил, что в новогоднюю ночь он будет на Рождественской ярмарке в Житомире. "Новый год я по традиции буду праздновать в Житомире на площади Королева с жителями Житомира", - сказал он.

Вместе с тем, нардеп отметил, что считает такой отказ САП примером двойных стандартов и избирательности со стороны правоохранительных органов. "Предполагаю, что это также может быть личной местью, ведь я подал иск в суд на Назара Холодницкого о пребывании его сразу на двух должностях", - добавил Б.Розенблат.

Как сообщалось, Б.Розенблат фигурирует в так называемом "янтарном деле", открытом по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Б.Розенблату залог в 7 млн грн, возложил на него обязательства носить электронный браслет, не отлучаться без уведомления органов следствия из Киева и Житомира и сдать все заграничные паспорта. Возложенные на депутата обязательства действовали до 12 сентября. 19 августа Б.Розенблату продлили меру пресечения до 17 октября.

Как сообщил сам Б.Розенблат 24 июля, его семья внесла необходимую сумму залога.

17 октября 2017 года Б.Розенблат сообщил, что срок действия меры пресечения в отношении него закончился, но он и дальше будет содействовать расследованию уголовного производства, фигурантом которого он является.

19 октября сотрудники НАБУ не допустили вылета Б.Розенблата в Германию на лечение, как сообщил его адвокат.

А 20 октября в НАБУ сообщили, что воспрепятствовали вывозу Б.Розенблатом материалов, важных в расследовании "янтарного дела", а также материальных и денежных ценностей, полученных в качестве неправомерной выгоды.

14 декабря. Соломенский районный суд Киева частично отменил обязательство Б.Розенблата не отлучаться из Киева и Житомира без разрешения следователя, прокурора и суда.

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