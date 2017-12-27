Политика

22:47 27.12.2017

Порошенко: Будем с тройной энергией работать над освобождением оставшихся в плену украинцев

Порошенко: Будем с тройной энергией работать над освобождением оставшихся в плену украинцев

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что после состоявшегося в среду обмена с "Л/ДНР" и возвращения 73 человек украинская сторона с еще большим усердием будет работать над освобождением тех соотечественников, которых продолжают удерживать против их воли.

"Хочу заявить, и я уверен, что ребята, которые сейчас на оккупированной территории, это услышат. Мы будем с тройной энергией работать над вашим освобождением. И будем делать все, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал он на взлетном поле в аэропорту Харькова в среду вечером, куда ранее на вертолетах прибыли освобожденные украинцы.

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