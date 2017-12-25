Политика

21:50 25.12.2017

Канада объявила посла Венесуэлы персона нон грата в ответ на дипломатические меры Каракаса

Канада объявила посла Венесуэлы персона нон грата в ответ на дипломатические меры Каракаса

Глава МИД Канады Христя Фриланд в понедельник объявила о том, что Оттава не желает более принимать посла Венесуэлы и включает его в список нежелательных лиц в связи с действиями венесуэльских властей в отношении временного поверенного в делах Канады в Венесуэле.

"В ответ на действия режима Мадуро (президента Венесуэлы Николаса Мадуро - ИФ), я объявляю, что посол Венесуэлы (ранее уже отозванный - ИФ)... больше не допускается в Канаду. Также я объявляю поверенного в делах Венесуэлы персона нон грата", - говорится в заявлении министра.

23 декабря Каракас объявил персонами нон грата посла Бразилии в Венесуэле и временного поверенного в делах Канады в Венесуэле. В частности, власти Венесуэлы обвинили поверенного в делах Канады в том, что он "постоянно грубо и оскорбительно вмешивался во внутренние дела Венесуэлы".

 

 

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