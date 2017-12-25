ОПОРА: Большинство инцидентов на выборах в ОТГ – из-за недостаточной компетентности членов УИК

Большинство проблем и инцидентов, которые фиксировались на выборах в объединенных территориальных громадах 24 декабря, были результатом профессиональной неподготовленности и недостаточного уровня компетентности членов участковых избирательных комиссий, отмечают в Гражданской сети ОПОРА .

"В течение дня голосования на выборах в объединенных территориальных громадах 24 декабря наблюдатели Гражданской сети ОПОРА не выявили существенных нарушений, которые по своим масштабам и последствиям могут оказать негативное влияние на ход голосования и исказить результаты волеизъявления избирателей. Большинство проблем и инцидентов, которые фиксировались, были результатом профессиональной неподготовленности и недостаточного уровня компетентности членов участковых избирательных комиссий", - отмечается в релизе ОПОРЫ в понедельник .

Официальные наблюдатели ОПОРЫ обеспечивали независимое наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов на первых местных выборах в ОТГ (кроме избирательных процессов в Киевской и Хмельницкой областях).

Согласно выводам ОПОРЫ, "первые местные выборы 24 декабря 2017 в очередной раз подтвердили необходимость существенного усовершенствования избирательного законодательства и системы администрирования выборов, повышение компетентности членов избирательных комиссий и обеспечения действенных практик предупреждения избирательных злоупотреблений".

Нечеткость ряда положений закона Украины «О местных выборах» и соответственно правовая неопределенность важных избирательных процедур, недостаточная профессиональная подготовка членов избирательных комиссий, непрозрачность финансирования предвыборной агитации, случаи злоупотребления административным ресурсом со стороны государственных служащих, проблемы с изготовлением избирательных бюллетеней являются факторами, которые негативно влияли на общее качество избирательного процесса в объединенных территориальных громадах 24 декабря 2017 г, отмечают в ОПОРЕ.