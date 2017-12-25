Кандидаты от БПП возглавят 28 ОТГ

Убедительное большинство среди избранных председателей ОТГ - это кандидаты, выдвинутые территориальными организациями Партии «БПП «Солидарность» и кандидаты, которых поддерживала БПП «Солидарность» - всего победу получают 28 кандидатов от партии «БПП« Солидарность», сообщает партия в "Фейсбук" в понедельник.

Больше всего громад кандидаты от «БПП« Солидарность » возглавят в Николаевской области - 7, Полтавской области - 6, Днепропетровской области - 3. Представители« БПП «Солидарность» победили в большинстве регионов. В частности, в Николаевской области во всех 7 громадах, где проходили выборы, победили кандидаты от партии.

Результаты других политических сил. Родина - 4, Радикальная партия - 2, За конкретные дела - 2, Аграрная партия - 1, УКРОП - 1, Видродження - 1, , отмечают в БПП

«БПП« Солидарность» по предварительным данным получила 178 мандатов депутатов ОТГ. Из них 22 мандата в городских ОТГ, и 156 мандатов в сельских и поселковых ОТГ.

Всего с начала реформы децентрализации с 2015 года в Украине произошло 10 избирательных кампаний в ОТГ. Именно «БПП« Солидарность »имеет стабильную поддержку на всех выборах. Всего на выборах был избран 667 голов ОТГ. Председатели, избранные от БПП Солидарность, возглавили 310 громад, или 46,5 процентов.

Тенденция победы кандидатов от «БПП« Солидарность »сохраняется во всех регионах Украины. Как свидетельствуют результаты выборов 24 декабря, партия наращивает свои показатели - по результатам голосования 24 декабря она получила 55 процентов должностей председателей ОТГ, отмечают в БПП.