Политика

13:56 25.12.2017

"Батькивщина" заявила, что получила больше всех депутатов на местах

"Батькивщина" заявила, что получила больше всех депутатов на местах

Председатель партии ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что партия заняла первое место с результатом 31,6% на выборах 24 мая в 51 объединенной территориальной громаде, где выбирали депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских , поселковых, городских голов.

«По данным всех протоколов с мокрыми печатями, партия ВО« Батькивщина» с большим отрывом от всех партий получила первое место на выборах в ОТГ с результатом 31,6%. В то время как партия «БПП« Солидарность» получила 19,4%, а «Аграрная партия» - 13,8%», - сказала Ю. Тимошенко на пресс-конференции в Киеве и добавила, что 80% кандидатов в депутаты победили именно от партий.

В то же время, по словам политика, остальные партии получили еще более низкие результаты, например, «Наш край» - 7% поддержки, «Радикальная Партия Олега Ляшко» - 6,6%, «УКРОП» - 5,5%, «Самопомощь» - 2,8%, «Оппозиционный блок» - 2,7%, «Народный фронт» - 2,2%, «Свобода» 1,2%, «Гражданская позиция» - 1,1%.

Ю. Тимошенко заявила, что команда партии ВО «Батькивщина» по данным всех протоколов с мокрыми печатями смогла провести в местные советы 268 депутатов, избранных от партий, в то время как «Блок Петра Порошенко« Солидарность»- 165 депутатов, «Аграрная Партия» - 117 депутатов, а «Наш край» - 60.

Лидер "Батькивщины" акцентировала на том, что партия с последних выборов улучшила результат на 3,5%, увеличив таким образом разрыв с партией действующего президента «Блок Петра Порошенко» Солидарность»- до 12%.

«Показатель поддержки обществом на выборах - это и реальные рейтинги политических партий в Украине», - подчеркнула Ю.Тимошенко

Она также заявила, что одновременно выборы проходили со значительными нарушениями избирательного законодательства и применением административного ресурса со стороны власти, в противном случае дало бы значительно выше результат для команды Партии ВО «Батькивщина».

«Таких репрессивных, насильственных, нечестных, подкупленных выборов - не было. И «Батькивщина» должна высокий результат, если бы не террор, который был организован на всех уровнях », - заявила парламентарий.

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