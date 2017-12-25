"Батькивщина" заявила, что получила больше всех депутатов на местах

Председатель партии ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что партия заняла первое место с результатом 31,6% на выборах 24 мая в 51 объединенной территориальной громаде, где выбирали депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских , поселковых, городских голов.

«По данным всех протоколов с мокрыми печатями, партия ВО« Батькивщина» с большим отрывом от всех партий получила первое место на выборах в ОТГ с результатом 31,6%. В то время как партия «БПП« Солидарность» получила 19,4%, а «Аграрная партия» - 13,8%», - сказала Ю. Тимошенко на пресс-конференции в Киеве и добавила, что 80% кандидатов в депутаты победили именно от партий.

В то же время, по словам политика, остальные партии получили еще более низкие результаты, например, «Наш край» - 7% поддержки, «Радикальная Партия Олега Ляшко» - 6,6%, «УКРОП» - 5,5%, «Самопомощь» - 2,8%, «Оппозиционный блок» - 2,7%, «Народный фронт» - 2,2%, «Свобода» 1,2%, «Гражданская позиция» - 1,1%.

Ю. Тимошенко заявила, что команда партии ВО «Батькивщина» по данным всех протоколов с мокрыми печатями смогла провести в местные советы 268 депутатов, избранных от партий, в то время как «Блок Петра Порошенко« Солидарность»- 165 депутатов, «Аграрная Партия» - 117 депутатов, а «Наш край» - 60.

Лидер "Батькивщины" акцентировала на том, что партия с последних выборов улучшила результат на 3,5%, увеличив таким образом разрыв с партией действующего президента «Блок Петра Порошенко» Солидарность»- до 12%.

«Показатель поддержки обществом на выборах - это и реальные рейтинги политических партий в Украине», - подчеркнула Ю.Тимошенко

Она также заявила, что одновременно выборы проходили со значительными нарушениями избирательного законодательства и применением административного ресурса со стороны власти, в противном случае дало бы значительно выше результат для команды Партии ВО «Батькивщина».

«Таких репрессивных, насильственных, нечестных, подкупленных выборов - не было. И «Батькивщина» должна высокий результат, если бы не террор, который был организован на всех уровнях », - заявила парламентарий.