Политика

13:01 25.12.2017

Трамп представит Конгрессу список российских чиновников-кандидатов на санкции

Трамп представит Конгрессу список российских чиновников-кандидатов на санкции

Администрация президента США Дональда Трампа к концу января 2018 года представит Конгрессу "Кремлевский доклад" - перечень высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к российской власти, против которых впоследствии могут быть введены санкции. Об этом заявил бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниэл Фрид изданию "Коммерсант".

Отмечено, что составление такого перечня предусмотрено законом "О противодействии противникам США с помощью санкций" (CAATSA), подписанным президентом Трампом в августе. "Предполагаю, что фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями - например, финансовыми. Однако сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции", - сказал он.

Фрид при этом заметил, что в самом законе (CAATSA) не сказано, что этот доклад ляжет в основу нового санкционного списка. "Но я не стану скрывать тот факт, что многие члены Конгресса США хотели бы использовать его именно таким образом", - пояснил эксперт. В ответ на вопрос о возможности включения в "Кремлевский доклад" глав МИД и Минобороны России Сергея Лаврова и Сергея Шойгу Фрид сказал, что это "не соответствовало бы назначению доклада".

По его словам, в список могут попасть люди "с близкого круга президента, причастные к противозаконным схемам и действиям". "Несколько людей уже внесены властями США в санкционный список - я говорю, например, о (бизнесменах) Геннадие Тимченко и Аркадие Ротенберге", - уточнил специалист.

 

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