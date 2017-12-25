Политика

11:58 25.12.2017

Новогодние рейтинги политиков: определилась пятерка лидеров

Новогодние рейтинги политиков: определилась пятерка лидеров

По результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», стало известно, у кого больше шансов стать президентом.  

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_naseleniya_dekabr_2017.html

В конце ноября социологи провели исследование политических симпатий украинцев. Опросив две тысячи человек, социологическая группа «Рейтинг» получила следующие результаты.

В президентском рейтинге лидирует Юлия Тимошенко (15,8%), на втором месте Петр Порошенко (13,8%), третье у Святослава Вакарчука (9,6%). На четвертом месте с рейтингом 8,4% Вадим Рабинович – лидер партии «За життя». На пятом и шестом расположились Анатолий Гриценко (8,3%) и Олег Ляшко (8%). На седьмом месте Юрий Бойко (7%) – лидер «Оппоблока». Отметим, что Вадим Рабинович опережает Юрия Бойко на 1,4%.

Интересно, что в антирейтинге первое место занимает действующий президент Петр Порошенко – 23,9% респондентов заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют за него. Второе и третье место негативного рейтинга у Олега Ляшко (10,2%) и Юрия Бойко (9,8%). Четвертое и пятое занимают бывшие премьер-министры страны Арсений Яценюк (8,5%) и Юлия Тимошенко (6,8%). Руководитель партии «Свобода» Олег Тягнибок (5,1%) – шестой, на седьмом месте лидер партии «За життя» Вадим Рабинович (4,8%).

Также социологи поинтересовались у украинцев, хотят ли они проведения досрочных выборов в Верховную Раду. 47% опрошенных ответили утвердительно, 41% – против такой инициативы. За досрочные выборы президента высказались 44%, против – 46%. Идею массовых протестов, которые приведут к свержению действующей власти, поддержали 33% опрошенных, против  высказались 54%. Поддерживают намерения войти в Евросоюз 59% респондентов, против – 26%. 

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