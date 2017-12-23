Политика

17:56 23.12.2017

Украина получит летальное оборонительное оружие из США

Украина получит летальное оборонительное оружие из США

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украинское государство получит летальное оборонительное оружие из США, что подтвердил в телефонной беседе госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Как и договаривались с президентом Donald J. Trump, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", - написал П.Порошенко на своей странице в "Фейсбуке" в субботу вечером.

Он выразил благодарность за лидерство президента Дональда Трампа, четкую позицию американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. "Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России - достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств и продолжение накачивания Донбасса тяжелым оружием", - добавил президент.

По его словам, американское оружие в руках украинских воинов – "не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также для эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН". "Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии. Украина победит!" – уверен П.Порошенко.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Меркель приветствует действия Порошенко по созданию в Украине Антикоррупционного суда

Трамп намерен одобрить поставку в Украину противотанковых ракет

Чалый назвал справедливым и правильным решение Вашингтона по оборонительному вооружению для Украины

Порошенко внес в Раду законопроект о Высшем антикоррупционном суде

Порошенко и Меркель считают, что украинских заложников должны освободить к концу года

Порошенко и Тиллерсон скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН на Донбассе

Порошенко: Украинские дипломаты должны продолжить работу по расширению международной коалиции в поддержку Украины и усилению санкций против РФ

Порошенко назвал продление Советом ЕС санкций против РФ адекватным ответом на эскалацию конфликта на Донбассе

Порошенко и Фриланд скоординировали шаги по продвижению инициативы о размещении миротворцев ООН на Донбассе

Порошенко внес в парламент законопроект о допуске подразделений армий других стран в Украину для учений в 2018 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Климкин обсудил с Джонсоном его поездку в Москву

Меркель и Макрон призвали Россию вернуть своих военных в СЦКК на Донбассе

Если единственным вариантом ввода миротворцев на Донбасс будет участие РФ, то лучше такие миротворцы, чем никаких - Тарута

Площадку переговоров по Донбассу необходимо перенести из Минска в Вену, - Тарута

Апакан приветствует договоренности о прекращении огня на Донбассе и призывает стороны соблюдать их

В "Народном фронте" считают главным достижением Рады в 2017 году утверждение трех реформ, недоработкой - непринятие законопроекта по Донбассу

Эксперты презентовали Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде с учетом рекомендаций специалистов ОБСЕ и выводов Венецианской комиссии

Кличко опубликовал видео, как изменился Киев в течение 2017 года

Гройсман не видит необходимости в создании правительства АР Крым на материковой части Украины

В воскресенье в полусотне объединенных громад пройдут выборы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА