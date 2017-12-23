Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украинское государство получит летальное оборонительное оружие из США, что подтвердил в телефонной беседе госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Как и договаривались с президентом Donald J. Trump, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", - написал П.Порошенко на своей странице в "Фейсбуке" в субботу вечером.

Он выразил благодарность за лидерство президента Дональда Трампа, четкую позицию американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. "Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России - достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств и продолжение накачивания Донбасса тяжелым оружием", - добавил президент.

По его словам, американское оружие в руках украинских воинов – "не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также для эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН". "Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии. Украина победит!" – уверен П.Порошенко.