Климкин обсудил с Джонсоном его поездку в Москву

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его коллега из Великобритании Борис Джонсон в беседе в субботу обсудили поездку Б.Джонсона в Москву.

"Начал субботу с разговора с британским коллегой Джонсоном. Говорили в том числе о его поездке в Москву. Поблагодарил его за возложение цветов к месту, где убили Немцова. И похоже, что именно этот момент стал для него кульминацией визита", - написал П.Климкин в Twitter в субботу.

Почав суботу з розмови з британським колегою Джонсоном. Говорили у тому числі про його поїздку до Москви. Подякував йому за покладання квітів до місця, де вбили Немцова. І схоже, що саме цей момент став для нього кульмінацією візиту. По всіх питаннях далі працюємо разом. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 декабря 2017 г.

Он также подчеркнул, что "по всем вопросам дальше работаем вместе".

Как известно, глава МИД Великобритании 22 декабря посетил Москву. В своем микроблоге в Твиттере он опубликовал ряд фотографий из этой поездки. В частности, Б.Джонсон поделился фотоснимком с Большого Москворецкого моста, где он возложил цветы на месте убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. "Справедливость должна восторжествовать", - подписал фото министр.