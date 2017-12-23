Политика

12:49 23.12.2017

Площадку переговоров по Донбассу необходимо перенести из Минска в Вену, - Тарута

Площадку переговоров по Донбассу необходимо перенести из Минска в Вену, - Тарута

Внефракционный народный депутат Украины, бывший глава Донецкой облгосадминистрации (март-октябрь 2014 года) Сергей Тарута считает, что площадку переговоров по вопросам мирного урегулирования конфликта на Донбассе необходимо перенести из Минска (Беларусь) в Вену (Австрия).

"Я предлагаю перенести площадку из Минска в Вену, потому что от Минска все устали, уже никто не имеет надежды, что там будет решен вопрос" , - сказал он в ходе Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Совместный вектор" в Киеве в субботу.

Депутат отметил, что Австрия, в отличие от Беларуси, является нейтральной страной, там находится штаб-квартира ОБСЕ.

"Я предлагаю вести переговоры с Германией и Францией относительно того, чтобы были назначены тоже спецпредставители, как это в Америке, чтобы были спецпредставители от Германии, от Франции и тогда от Украины, которые бы на постоянной основе вели переговоры", - сказал С.Тарута.

Он отметил, что дипломатические переговоры по вопросу конфликта на Донбассе проводятся слишком редко.

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Интерфакс-Украина
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