Чалый назвал справедливым и правильным решение Вашингтона по оборонительному вооружению для Украины

Посол Украины в США Валерий Чалый приветствует решение США о праве Украины на закупку и получение оборонительных вооружений, в том числе летальных.

"Наконец! Наши стратегические партнеры – США – окончательно определились: Украина как суверенная страна имеет легитимное право на закупку и получение оборонных вооружений, в том числе летальных. Это – справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира. Слабость провоцирует агрессора. Сила – его сдерживает и принуждает к миру", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

В.Чалый поблагодарил всех, кто приближал это решение, которое "будет иметь долгосрочное влияние не только на развитие стратегического партнерства Украины и США, но и на обеспечение безопасности в Европе".

Ранее в Госдепартаменте США подтвердили, что США предоставят Украине оборонительные вооружения, чтобы помочь ей защитить свой суверенитет и территориальную целостность и сдержать распространение агрессии. В Госдепе не уточнили, о каком именно оружии идет речь.

"Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщил, что речь идет, в том числе, о 210 противотанковых ракетах Javelin и 35 пусковых установок. Общая сумма поставок оценивается в 47 миллионов долларов. ABC утверждает, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время направит в Конгресс предложение о поставках вооружения в Украину. Конгресс должен его одобрить в течение 30 дней", - пишет Радио Свобода.

21 декабря президент США Дональд Трамп санкционировал поставки в Украину партии снайперских винтовок M107A1, боеприпасов к ним и сопутствующего оборудования на сумму $41,5 млн.

Конгресс США санкционировал такие продажи еще в 2014 году, приняв закон о поддержке свободы Украины, но администрация президента Барака Обамы не решалась на этот шаг.