Порошенко внес в Раду законопроект о Высшем антикоррупционном суде

В Верховной Раде зарегистрирован внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде".

На сайте парламента отмечается, что законопроект был зарегистрирован 22 декабря и определен президентом как неотложный.

Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Накануне пресс-служба президента сообщила, что ряд экспертов презентовали П. Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде, который учитывает рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии. Отмечалось, что этот документ будет направлен в Верховную Раду.

По информации пресс-службы, в совещании приняли участие основатель Фонда инноваций и развития Георгий Вашадзе, ученый Анатолий Заец, директор Фонда инноваций и развития Роман Яковлев, судья Высшего специализированного суда Украины Валентин Сердюк и заместитель главы администрации президента Алексей Филатов.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании 21 декабря отозвала законопроект №6011 об Антикоррупционном суде авторства ряда парламентариев. Этот законопроект был зарегистрирован группой народных депутатов в феврале 2017 года и внесен парламентом в повестку дня сессии. Позже Верховная Рада неоднократно пыталась снять с его рассмотрения, чтобы открыть путь для регистрации новой инициативы, однако депутаты каждый раз не предоставляли необходимое количество голосов.