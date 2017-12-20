Лондон обеспокоен прекращением работы российских офицеров в СЦКК на Донбассе

МИД Великобритании выразил обеспокоенность выходом российских офицеров из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе, говорится в среду на сайте правительства Великобритании.

"Мы обеспокоены выходом России из СЦКК. СЦКК играет важную роль в содействии прекращению огня на востоке Украины", - отмечает МИД Великобритании.

Во внешнеполитическом ведомстве Великобритании заявили, что выход из СЦКК ставит под сомнение приверженность России "продолжительному прекращению огня на Востоке Украины и безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Ранее в МИД РФ заявили, что из-за чинимых Киевом препятствий работе российских военных в СЦКК они 19 декабря покинут территорию Украины и что "вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону".

В свою очередь, МИД Украины выразило возмущение односторонним решением РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК, расценив его, как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства".

Президент Украины Петр Порошенко выступил за усиление состава СЦКК представителями Германии и Франции. "Относительно возможности возобновления работы СЦКК, думаю, что будет абсолютно полезно, если мы пригласим в состав СЦКК наших партнеров по Нормандскому формату - немцев и французов", - сказал П.Порошенко 20 декабря.

Глава государства отметил, что опасность эскалации ситуации на востоке страны возрастает и связал это, в частности, с выходом РФ из СЦКК, назвав его "резким и провокационным".

П.Порошенко убежден, что в случае вхождения Германии и Франции в СЦКК "и доверия будет больше, и прозрачности будет больше, и эффективность будет выше".